Nederland op de vierde plek Frankrijk beboet drie miljoen buitenlanders

De Franse kas werd in 2017 door buitenlanders flink gespekt. Eén op de vijf in Frankrijk geflitste automobilisten reed met een buitenlands kenteken rond. Het ging in 2017 om iets meer dan 3 miljoen bestuurders. Belgen en Spanjaarden waren het vaakst de klos, Nederlanders staan op nummer vier.

In totaal flitsten de Franse camera's vorig jaar 17 miljoen boetes bij elkaar. Iets meer dan drie miljoen boetes belandden in een buitenlandse brievenbus: een stijging van 6,1 procent in vergelijking met 2016. Dat blijkt uit cijfers die Auto Plus publiceerde. 663.500 stuks werden verzameld door niet-EU-inwoners, waarvan de Zwitsers zo'n 250.000 boetes voor hun rekening namen. Met 463.092 scoorden de Belgen het 'beste' als hardrijder over de Franse wegen. Een ander buurland, Spanje, staat op nummer twee met 452.191 geconstateerde overtredingen. Voor de Spanjaarden is dat een stijging van 16 procent. Italië sluit de top-drie af met 364.388 boetes, een gigantische stijging van 31 procent in vergelijking met 2016.

Auto's met een Nederlands kenteken werden 345.129 keer op de foto gezet wegens verkeersovertredingen. Daarmee scoren we 7 procent minder hoog dan een jaar eerder. Roemenen en Polen ontvingen elk 120.000 keer een Franse boete. Ver onder aan de lijst staan de Luxemburgers, Tsjechen, Hongaren, Slowaken en Oostenrijkers, die samen een totaal van 19.375 prenten bij elkaar reden. Opmerkelijk is het feit dat 1.700 buitenlanders in het kleine Monaco werden geflitst en nog eens 800 in Andorra. Om hoeveel geld het gaat, vermeldt het artikel (helaas) niet.