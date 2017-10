Slideshow

Fotospecial: Tokyo Motor Show 2017 Een kijkje in de toekomst

Voor de 45ste keer opende de Tokyo Motor Show deze week zijn poorten. Onze eigen Damiaan Hage en Frank Jacobs waren erbij. Binnenkort het videoverslag, nu de foto's.

De Tokyo Motor Show had dit jaar weer veel lekkers voor ons in petto. Grote merken kwamen met bijzonder mooie concepts op de proppen en namen ons mee in hun glazen bol van de toekomst. In het kort de hoogtepunten.

Lexus LS+ Concept

Het grote nieuws van de Tokyo Motor Show barst dankzij Lexus met veel spektakel los. Het merk heeft namelijk de LS+ Concept meegebracht naar de grootste autobeurs van zijn thuisland.In de vorm van deze indrukwekkende LS+ Concept krijgen we een voorbode te zien op een eerste volledig autonoom rijdende Lexus.

Mitsubishi E-Evolution

Volgens Mitsubishi laat de auto zien waar het bedrijf de komende jaren naar toe wil werken. Dit nieuwe studiemodel is getekend volgens de nieuwe designstijl Robust & Ingenious, verwacht hier dus in komende modellen enkele details van tegen.

Mazda Kai Concept

Mazda pakt tijdens de Tokyo Motor Show behoorlijk uit! Een van de studiemodellen is deze Kai Concept, een auto waarmee het merk alvast laat zien wat we van een nieuwe 3 kunnen verwachten. Zoals verwacht is de concept-car niet voorzien van een elektrische aandrijflijn, maar van Mazda's nieuwe SkyActiv-X-techniek. Een benzinemotor met compressieontsteking die we al aan de tand hebben kunnen voelen.

Mazda Vision Coupé Concept

Waar de Kai Concept moet laten zien wat Mazda in petto heeft voor de nieuwe 3, is deze Vision Coupé Concept het uithangbord van wat Mazda op het gebied van "elegant vervoer" allemaal in huis heeft. De auto neemt de vorm aan van een fraai gelijnde vierdeurscoupé.

Honda Sport EV Concept

Honda pakt tijdens de Tokyo Motor Show onder andere uit met deze hoopgevende Sports EV Concept! Achter het Honda-logo zien we een blauw schijnsel, het zal een kenmerk worden voor toekomstige elektrische Honda's.

