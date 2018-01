Slideshow

Fotospecial: de auto's van Dubai Van Taraf tot Grand i10

Als je de commentaren op internet mag geloven, is Dubai de ultieme stad voor supercarspotters. Jan Lemkes verbleef enkele dagen in de stad en verwonderde zich vooral over het betaalbaarder deel van het wagenpark.

Een paar dagen in de Emiraten volstaan om te concluderen dat niet McLaren of Ferrari, maar grote SUV's van Aziatische en Amerikaanse merken de baas zijn over de brandschone straten van deze stad. In een land waar de BTW nog geen maand bestaat, 'strafmaatregelen' op de aanschaf van nieuwe auto's ontbreken, het bezit van een auto gratis is en de brandstof dat niveau benadert, is het niet zo gek dat vrijwel iedereen voor de grootst mogelijke auto lijkt te gaan.

Het straatbeeld heeft daardoor onmiskenbare overeenkomsten met dat van de Verenigde Staten, al zijn het hier niet de pick-ups maar de SUV's die de rest overschaduwen. Met een enorme zandbak als achtertuin is de aanschaf van zo'n alleskunner te verdedigen, al is het aandeel van gigantische bakbeesten uit Aziatische hoek zelfs met die kennis opmerkelijk groot. Met name Toyota en Nissan doen goede zaken. De Land Cruiser van eerstgenoemde– niet de al vrij enorme Prado die hier op de prijslijst staat, maar 'the real deal' – is de Clio van de VAE, maar dan met een groter marktaandeel. Ondanks een recente daling is de auto nog altijd goed voor zo'n 6 procent van de totale nieuwverkopen in het land. Slechts één ander model is nog succesvoller: de Nissan Patrol. Die heeft niks meer te maken met de oude terreinbeul die in Nederland vooral dienst doet als trekvoertuig voor marktkramen, maar de luxe SUV die in de VS nog altijd Armada heet. Met een marktaandeel van een nagenoeg ongelooflijke 7,5 procent torent het enorme apparaat niet alleen letterlijk boven de rest van het aanbod uit, maar ook figuurlijk, als het gaat om verkoopcijfers.

Op merkniveau weet Toyota z'n concurrent evengoed af te troeven. De grootste Japanse autobouwer blijft in Europa enigszins achter bij het geweld uit Franse en Duitse hoek, maar als dat de Japanners koud laat, begrijpen we dat. In de Verenigde Arabische Emiraten heeft Toyota bijna een derde van de complete markt in handen. Let wel: zonder Lexus. Wie weet dat de Land Cruiser ook als Lexus LX razend populair is en iedere privéchauffeur een ES onder z'n hoede lijkt te hebben, zal begrijpen dat de Japanners in de praktijk een nog grotere hap van de nieuwverkopen voor hun rekening nemen.

Dat lijkt slecht nieuws voor de diversiteit, maar toch is het wagenpark van de Emiraten verre van saai. Behalve auto's die specifiek voor de Golfstaten zijn bedoeld, rijden hier dankzij de vele 'expats' namelijk ook tientallen auto's uit andere werelddelen rond. Veel modellen zijn in zowel Amerikaanse als Aziatische vorm te zien, wat een behoorlijk unieke mix oplevert. Europese merken spelen een vrij marginale rol, al spotten we hier en daar een Peugeot en is de Amerikaanse 'NMS'-Passat geen ongewone verschijning. Het wagenpark van de Emiraten is behalve behoorlijk afwisselend ook erg jong. Ook in de minder 'rijke' wijken is een auto zelden meer dan 10 jaar oud en klassiekers komen slechts sporadisch voorbij.

En de supercars? Uiteraard zijn ook die present, al is de concentratie niet zo hoog als in Monaco. Geld is hier overduidelijk genoeg en wie zich in de juiste wijken begeeft, zal niet teleurgesteld huiswaarts keren. Desgevraagd twijfelt ondergetekende nog wel over wat z'n absolute 'topspot' is van deze trip. Wordt het de Lagonda Taraf, of toch de Hyundai Grand i10 Sedan? Klik hier voor de volledige fotospecial!