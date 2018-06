Meerendeel boetes nog altijd voor te hard rijden Fors meer boetes voor niet-handsfree bellen

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 36.661 automobilisten op de bon geslingerd voor niet-handsfree bellen in de auto. Dat is ongeveer een kwart meer dan de 27.029 in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend.

Uit de cijfers blijkt verder dat in de eerste vier maanden van dit jaar in totaal 3.084.414 verkeersovertredingen zijn geregistreerd. Dat is iets meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.938.509 verkeersboetes opgelegd. Het merendeel van de boetes betrof overschrijding van de maximumsnelheid: 2,56 miljoen.

Ook het aantal boetes voor fietsen zonder licht steeg flink, met 22.379 overtredingen tegen 13.488 een jaar eerder.