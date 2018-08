Chevrolet ziet kans schoon 'Fords SUV-stap gaat klanten kosten'

Nu Ford in de VS heeft aangegeven te stoppen met nagenoeg alle modellen die niet in de categorie 'SUV' of 'truck' vallen, zou General Motors juist extra gaan investeren in de traditionele carrosserievarianten.

Fords gewaagde stap om alle reguliere automodellen op termijn van de Amerikaanse prijslijsten te verwijderen en zich volledig toe te leggen op SUV's en pick-ups wordt volgens Automotive News met interesse gevolgd door andere Amerikaanse autobouwers. Uit onderzoek zou namelijk blijken dat ongeveer de helft van de Ford-rijders zonder pardon zou overstappen naar een ander merk als Ford geen sedan meer in z'n gamma heeft. Slechts 10 procent zou in dat geval in een SUV van Ford stappen, terwijl 3 procent 'dan maar' voor een pick-up zou gaan.

Chevrolets marketingbaas Steve Majoros zou dan ook nadrukkelijk gezegd hebben dat GM de komende jaren stevig blijft investeren in ieder segment. Volgens Majoros kan Chevrolet juist door de stap van Ford marktaandeel winnen in segmenten die over de gehele linie juist aan het inboeten zijn. In de VS is de overmacht van SUV's nog groter dan in Europa (waar ze overigens ook een steeds groter marktaandeel krijgen, zoals vanmorgen bleek), maar alsnog laat een op de vijf verkochte voertuigen zich omschrijven als een compacte of middenklasse sedan en zijn er miljoenen mensen die weigeren in een hoogpotig voertuig te stappen.

In april liet Ford weten dat het zich in de VS vrijwel volledig gaat toeleggen op SUV's en de nog populairdere 'trucks'. De Fusion, die bij ons Mondeo heet, krijgt geen opvolger en de Fiesta, C-Max en Taurus worden uit het Amerikaanse gamma gehaald. De nieuwe Focus zal wel worden gevoerd in de VS, maar alleen als cross-over-achtige Active. Die auto en de Mustang zullen in 2020 de enige niet-SUV's zijn in Fords modellen-line-up.