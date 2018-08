Extra stevige alleskunner Ford 'toont' autonome taxi

In een uitgebreid rapport over de toekomstvisie van het merk op het gebied van autonoom rijden heeft Ford een afbeelding verstopt van wat de eerste autonome auto van het merk zou moeten zijn.

Het rapport is boven water getoverd door het Amerikaanse Carscoops en gaat vooral over de manier waarop Ford het vertrouwen van het publiek wil winnen. Dat vertrouwen is nodig voor het slagen van autonome auto's, stelt het merk, omdat die immers letterlijk van mensen vragen om het stuur uit handen te geven. Het krijgen van dat vertrouwen is volgens Ford dan ook de grootste uitdaging bij de ontwikkeling van autonome voertuigen.

Mooie woorden, maar het gaat erom hoe het merk dat in de praktijk gaat brengen. Eerder werd al duidelijk dat de Amerikanen (want het gaat hier primair over de Amerikaanse tak) in 2021 met een autonome deelauto willen komen. Daarmee zet Ford bewust in op zogenaamde 'fleet sales' en dus niet op verkoop aan particulieren. Dat is voor een later stadium. Het voertuig dat in 2021 op de markt moet komen zou onder het doek op bovenstaande afbeelding kunnen staan, al is daarop maar weinig te zien en zou het ook een doelbewust nietszeggend 'lekkermakertje' kunnen zijn. Als hier inderdaad het eindproduct staat, lijkt de Lidar/Radar ook bij het productiemodel een prominente plek op het dak te krijgen.

Ford benoemt nogmaals expliciet dat het voertuig bedoeld is voor taxi- en bezorgdiensten. Zwaar werk dus, en daarom wordt de auto onderworpen aan zwaardere tests dan reguliere Fords. Het merk schermt uitgebreid met z'n ervaring op het gebied van politieauto's, 'Heavy Duty'-trucks en andere werkpaarden en is in de VS inderdaad al jarenlang een belangrijke leverancier van 'Police Interceptors'. Zoals die auto's ten opzichte van hun civiele broertjes worden voorzien van extra zware remmen, wielen en andere componenten moet ook de nog naamloze autonome Ford een alleskunner zijn die tegen een stootje kan.

Ford belooft dat er in de aanloop naar de onthulling in 2021 steeds meer informatie naar buiten zal komen omtrent het bijzondere voertuig.