Aftasten in Zuid-Amerika Ford Territory niet per definitie puur voor China

In augustus presenteerde Ford een nieuwe Territory voor de Chinese markt, een cross-over die puur voor de Chinese markt zou zijn bestemd. Dat laatste blijkt misschien niet helemaal het geval te zijn.

Eerder dit jaar presenteerde Ford in China de Territory, een nieuwe cross-over die niets met de in Australië geproduceerde maar in 2016 van de markt gehaalde Territory. Waar die laatste met zijn Falcon-basis een echte Ford is, deelt de Chinese Territory zijn basis met de Yusheng S330 van JAC. Aanvankelijk zou deze Territory alleen in China worden verkocht, maar het is niet ondenkbaar dat de auto ook in andere markten verschijnt.

Braziliaanse media maken namelijk melding van de aanwezigheid van de Territory tijdens de Autosalon van Sao Paulo die in de eerste week van november zijn poorten opent. Ford brengt de auto mee naar de autobeurs om de meningen van het publiek te peilen.

De fabrikant van het origineel van de Territory, het Chinese JAC, is al actief in Brazilië. Het merk verkoopt er onder andere de T40 (een compacte SUV), de V260 (een pick-up) en de T5. De Ford Territory meet 4,58 meter in de lengte, is 1,94 meter breed en 1,67 meter hoog. Onder de kap ligt een geblazen 1,5-liter grote viercilinder die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat.