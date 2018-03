Slideshow

Ford teast Bronco Dichtbij de Concept Car

Al jaren wordt er gesproken over de terugkeer van Fords terreinauto Bronco. Dat de auto er komt is al even duidelijk, nu is het tijd voor een eerste teaser van de compromisloze terreinbeul.

Al in 2004 werd de Bronco Concept voorgesteld aan het grote publiek. De gedachte aan een stoere, vierkante terreinbeul van Ford leidde in de jaren die volgden tot veel enthousiasme bij Amerikaanse liefhebbers van het genre, maar Ford bevestigde pas in 2017 dat de auto in productie zou gaan. Nu is er helemaal geen houden meer aan, want er is een teaser van het model. Daarop is te zien dat de Bronco de stoere, vierkante vorm van het studiemodel behoudt. De voorruit staat extreem rechtop en de 'bult' onder het doek aan de achterzijde suggereert dat het reservewiel 'ouderwets' achterop is gemonteerd. Ook blijkt de Brono een driedeursmodel. Met deze auto heeft Ford dan ook de Jeep Wrangler op de korrel, een model dat ondanks een langere vijfdeursvariant in de basis nog altijd een korte carrosserie heeft. Wat het Jeep-product niet heeft, is een hybridevariant, iets wat volgens Ford wel voor de Bronco is weggelegd. De Amerikanen beloven een waar hybride-offensief, dat onder meer ook de Mustang en F-150, maar ook SUV's Explorer en Escape zal beïnvloeden.

De Bronco is onderdeel van een reeks van vier nieuwe 'trucks & SUV's' die uiterlijk in 2020 op de (Amerikaanse) markt moeten verschijnen. Tegelijk met deze teaser presenteert het merk dan ook nog meer lekkermakertjes, waarover zeer binnenkort meer. Of de Bronco ook naar Nederland komt, is niet duidelijk. Onder de 'One Ford'-strategie is het merk inmiddels gewend om Amerikaanse modellen ook in Europa te voeren en andersom, wat een hoopgevend signaal is. Ook het feit dat Jeep de Wrangler naar Europa haalt en zelfs 'speciaal voor ons' voorziet van een dieselmotor, maakt de komst van de Bronco waarschijnlijker. Wie weet!