Slideshow

Ford sluit december af met verkoopplus in VS 1,3 procent meer auto's verkocht

Ford heeft zijn verkopen in de Verenigde Staten in december tegen de verwachting in toch wat kunnen opvoeren. Dat blijkt uit cijfers die de grote Amerikaanse autofabrikant naar buiten heeft gebracht.

Voor de grote autoverkopers in de VS was 2017 een erg moeilijk jaar. Analisten rekenden er daarom op dat de verkopen in de laatste maand wederom lager zouden uitkomen dan een jaar eerder. Ford wist echter 1,3 procent meer lichte auto's van de hand te doen dan in december 2016. Er rolden bijna 241.000 Fords de showrooms uit.

Rivaal General Motors (GM), de grootste speler op de Amerikaanse markt, zag zijn verkopen wel teruglopen. Met bijna 309.000 verkochte exemplaren deed GM het toch beter dan verwacht. Het bedrijf noteerden een min van 3,3 procent waar analisten een daling van 7,3 procent hadden voorzien.

Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler verkocht, zoals verwacht, 11 procent minder auto's. De teller bleef in december steken op iets minder dan 172.000 verkochte auto's.