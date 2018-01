Slideshow

Ford slaat handen wederom ineen M-Sport Fiesta krijgt nieuwe sticker

Na twee prijzen in het FIA WRC vorig jaar, heeft Ford voor dit jaar wederom bevestigd dat het merk de samenwerking wederom aangaan met M-Sport.

Ford en M-Sport zijn op motorsportgebied al sinds 1997 partners. M-Sport won in 2017 met een Ford Fiesta WRC de FIA World Rally Championship-titels in de klassementen Coureur en Constructeur. De Fiesta wordt aangedreven door een EcoBoost-motor en met die auto won coureur Sébastien Ogier de titel in zijn driedeurs-hatchback. Het Engelse sportteam is gevestigd in Cockermouth en wordt geleid door Malcolm Wilson. Vanaf 2018 profiteert dit team van extra technische ondersteuning van Ford Performance en financiële ondersteuning van Ford zelf. Dit alles om de titel de behouden.

De Ford Fiesta WRC is uitgerust met de Ford 1,6-liter benzinemotor van 380 pk. Het vermogen wordt naar alle vier de wielen overgebracht. In vergelijking met het model uit 2017 is de bestickering matter. Sponsor Redbull behoudt zijn toppositie en is het meest aanwezig op de koets van Fiesta WRC.