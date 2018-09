'In de VS bouwen niet lucratief' Ford schrapt Focus Active voor VS

Slideshow

In het voorjaar werd bekend dat Ford zich in de VS vrijwel volledig gaat toeleggen op SUV's en pick-up-trucks. Behalve de Mustang zou alleen de Focus Active als reguliere auto worden gevoerd, maar de importtarieven op in China gebouwde voertuigen gooien roet in het eten. De productie naar de VS verplaatsen kan volgens Ford niet uit.

In het voorjaar werd bekend dat Ford zich in de VS vrijwel volledig gaat toeleggen op SUV's en pick-up-trucks. Behalve de Mustang zou alleen de Focus Active als reguliere auto worden gevoerd, maar de importtarieven op in China gebouwde voertuigen gooien roet in het eten. De productie naar de VS verplaatsen kan volgens Ford niet uit.

Die importheffing van 25 procent op Chinese auto's is relevant bij deze besluiten omdat Ford van plan was om de Focus voor de VS in China te gaan bouwen. Het merk wilde zich daarbij omwille van de grote voorkeur voor SUV's van Amerikaanse klanten beperken tot de Active-versie, een opgehoogde variant van de hatchback en Wagon. Ondanks de SUV-achtige opsmuk zou die auto één van de twee niet-hoogpotige auto's in het Ford-gamma zijn, maar Ford ziet dat door het nieuwe importtarief niet meer zitten.

President Trump, de bedenker van die heffingen, liet vervolgens via Twitter weten dat dit juist goed nieuws is, omdat Ford de auto nu in de VS kan gaan bouwen. Dat lijkt voor Ford echter geen haalbare kaart, omdat de Focus Active als compact model een te kleine rol speelt om zulke investeringen te rechtvaardigen. In een reactie liet een Ford-woordvoerder weten dat de Focus Active met een verwachte Amerikaanse afzet van 50.000 exemplaren per jaar niet geschikt is voor productie in de VS.