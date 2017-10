Slideshow

Ford S-Max als S-line Sportief ruimtewonder

Ford breidt z’n ST-line-programma uit naar de S-Max. De sportief aangeklede MPV krijgt meteen een Nederlands prijskaartje mee.

De S-Max ST-line is geen verrassing, want de auto werd al aangekondigd toen de Edge ST-Line werd gepresenteerd. De MPV ondergaat een behandeling die sterk lijkt op die van de andere Fords met het label. Dat betekent dat de bumpers en dorpels zijn voorzien van spoilers en skirts en er boven de achterruit een dakspoiler prijkt. Daarnaast zijn de koplampen wat donkerder dan gebruikelijk, hetgeen ook geldt voor de raamomlijsting. Het geheel wordt afgemaakt met sportief lichtmetaal. In dit geval meten de wielen 18 inch.

Aan de binnenkant gaat het ST-line-feest gewoon door. Het uit zich onder meer in sportstoelen met rode stiksels, zwarte hemelbekleding en een sportief uitgevoerd stuurwiel. Een ST-Line-S-Max is nooit kaal, onder meer climate control met twee zones en stoelverwarming zijn standaard. De uitvoering is te combineren met beide benzinemotoren. Dat betekent dat het gamma begint met de 160 pk sterke 1.5 EcoBoost-viercilinder, in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Wie meer wil, kan kiezen voor de 2.0 met 240 pk. Die uitvoering krijgt een automaat mee. Dieselen kan ook, en wel met de 180 pk sterke variant van de 2.0 TDCi. Die motor is zowel met een handbak als met een automaat te combineren. De S-Max ST-line is er vanaf €42.540. De instapprijs van de S-Max zonder het pakket is €39.670.