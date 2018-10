São Paulo stroomt vol Ford Ranger Storm in beeld gebracht

Meer Braziliaans autonieuws vandaag. Ford neemt een heftig aangeklede versie van de Ranger mee naar de São Paulo International Motor Show.

Eerder dit jaar schoof Ford in één klap de Ford Ka Freestyle en de EcoSport Storm naar voren. Die laatste was een speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt bestemde opgeruigde versie van de EcoSport. De EcoSport Storm was geen voor- maar een vierwielaandrijver met een krachtige 170 pk sterke 2,0-liter bi-fuel-viercilinder in de neus. Nu ondergaat ook de Ranger die Storm-behandeling.

Net als de EcoSport Storm wordt ook de Ranger Storm vanbuiten volgehangen met zwarte kunststof aankleding rondom. De Ranger, mét snorkel, staat enkele centimeters hoger op zijn poten, heeft speciaal lichtmetaal waar all-terrain-banden omheen zijn gevouwen en krijgt in koeienletters het woord 'Storm' in zijn grille. Onder de kap een 200 pk sterke 3,2-liter dieselmotor die zijn vermogen via een zestrapsautomaat over alle wielen verdeelt. De EcoSport Storm is inmiddels in productie gegaan en we verwachten dat ook deze Ranger Storm in een aantal Zuid-Amerikaanse landen, waaronder uiteraard Brazilië, op termijn in de verkoop gaat.

Verder neemt Ford een speciale Ranger Black mee naar de Braziliaanse autoshow, een zwart gespoten uitvoering die het zonder verchroomde details moet stellen. De auto heeft een afwijkende grille, opmerkelijke pootjes voor de zijspiegels, heldere witte achterlichtunits en een met leer bekleed interieur. Ook dit is een voorbode op een nieuwe editie van de Ranger.