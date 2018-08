Recht uit een roadmovie Ford Ranger Raptor naar Europa

Aan ferme taal uit de VS is de laatste tijd bepaald geen gebrek. Ford draagt daar graag zijn steentje aan bij en stuurt de Ranger Raptor op Europa af. Naar eigen zeggen de ultieme woestijnracer: eat your heart out.

Nou ja, 'steentje'... De Raptor mag gerust een flink rotsblok heten. En echt uit de VS komt hij evenmin, want de Ranger Raptor rolt in Thailand van de band. De combinatie Ranger en Raptor meldden we eerder al dit jaar, maar vandaag is bekend geworden dat hij ook naar ons continent komt.

Opmerkelijk is dat de Europese versie van de Ranger Raptor debuteert op Gamescom, een internationale beurs voor de gamingwereld die vandaag in Keulen zijn poorten opent. Reden hiervoor is dat de Ranger Raptor een plek krijgt in de digitale showroom van de Microsoft Forza Horizon 4-rijsimulator.

Met zijn dikke aankledingspakket misstaat de Raptor niet in een sinistere Amerikaanse roadmovie. 's Nachts hoor je gebonk en gegil in de motelroom naast de jouwe, maar alles wat je durft, is tussen de gordijnen door gluren, waar je nog net een zwarte Raptor in een stofwolk ziet verdwijnen in zijn natuurlijke habitat. Met 17 inch waren de wielen niet eens zo indrukwekkend, zeg je nog tegen de deputy die je de volgende ochtend verhoort, maar de hoge 285/70R17-banden maken dat ruimschoots goed en zorgen voor meer terreinvaardigheid. Ze zijn door BF Goodrich speciaal ontwikkeld voor de Raptor.

Ook de wielophanging is voor de Raptor geoptimaliseerd voor het zwaardere offroadwerk, en dat ook nog eens op hoge snelheid, mede door de montage van variabele dempers van Fox Racing Shox. De ophanging is zo geconstrueerd dat de wielen ook bij grote veeruitslag minimale zijdelingse beweging hebben, zodat de auto op hoge snelheid en ruwe ondergrond zo veel mogelijk rechtdoorstabiliteit behoudt. Mocht je door de woestijn stormend een rotsblok tegenkomen dat net wat groter is dan de 24,3 centimeter bodemvrijheid, dan kun je vertrouwen op de dikke beschermplaten, die er uiteraard ook voor zorgen dat rondvliegend puin geen schade veroorzaakt aan de gevoelige techniek.

Over techniek gesproken: onder de indrukwekkende kap huist een 213 pk en 500 Nm sterke tweeliter EcoBlue-viercilinderdiesel met twee turbo's die is gekoppeld aan een nieuwe tientrapsautomaat. De bestuurder kan kiezen uit zes instellingen van de systemen: Normal, Sport, Grass/Gravel/Snow, Mud/Sand, Rock en Baja. Die laatste vergt enige uitleg: de Baja Desert Rally is een razendsnelle woestijnrally en in deze stand is de auto dus geoptimaliseerd voor snel offroaden.

De Europese verkopen starten ergens volgend jaar, halverwege 2019 worden de eerste exemplaren geleverd in Nederland. Prijzen volgen in een later stadium.