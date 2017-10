Slideshow

Ford presenteert nieuwe Mustang RTR Sportieve aankleding voor facelift-'Stang

De facelift van de Ford Mustang betekent dat ook alle variaties op het Mustang-thema in een nieuw jasje worden gestoken. Dit is de nieuwe Mustang RTR!

Op de foto's is duidelijk te zien dat in welk opzicht de RTR zich uiterlijk onderscheidt van z'n standaard broeders. De auto ligt lager, krijgt sportief, maar ook klassiek ogend lichtmetaal mee, beschikt over het nodige spoilerwerk en striping en krijgt opvallende led-dagrijlampen in de grille mee.

Veel meer dan die uiterlijkheden is officieel nog niet bekend, want Ford houdt de specificaties nog even onder de pet. Het Amerikaanse Carscoops.com zegt echter over meer informatie te beschikken. Zo zou de RTR straks verkrijgbaar zijn in drie smaken: Stage 1, Stage 2 en Stage 3. Die laatste zou met een motorvermogen tot 700 pk een regelrechte concurrent zijn voor de Dodge Challenger Hellcat. Daarmee heeft de auto een stevige ontwikkeling doorgemaakt, want eerdere RTR's waren heel wat minder vermogend. De Ford Mustang wordt op de SEMA-show in Las Vegas volledig uit de doeken gedaan. We wachten af.