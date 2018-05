Hoogteziekte of zonnesteek uit de machine Ford opent testcentrum extreem weer

Ford heeft in Keulen een nieuw testcentrum geopend, waar onder één dak de meest extreme weersomstandigheden worden gesimuleerd. Van verzengende hitte tot bittere kou en adembenemende hoogte: in Keulen kan het voortaan meer dan donderen.

'Onze weerfabriek', noemt Ford zijn nieuwste aanwinst zelf. Meer dan zeventig miljoen euro investeerde het merk in een op het oog dertien-in-een-dozijn-fabriekspand in Merkenich, een noordelijke voorstad van Keulen. Hier, op het terrein van Fords researchcentrum, staat het nieuwe Environmental Test Centre ETC. Ford zegt hiermee de eerste windtunnel in de autoindustrie te hebben die sneeuwstormen en hoogtes tot 5.200 meter boven de zeespiegel kan simuleren.

Het laboratorium heeft de oppervlakte van een voetbalveld en kan tien auto's tegelijk aan weertests onderwerpen. Behalve de ijle lucht van 5.200 meter hoogte kunnen temperaturen tussen -40 en +55 graden Celsius en een luchtvochtigheid tot 95 procent worden opgewekt. Ford kan zo om de hoek, dus op efficiënte wijze proberen hoe zaken als remmen, elektrische systemen, klimaatregeling en ruitontwaseming onder extreme omstandigheden functioneren en wat dat voor een effect heeft op comfort, veiligheid en duurzaamheid.

Het ETC telt drie windtunnels, waarvan één ook een hoogtelab is, en vier testruimtes voor extreme temperaturen, waarvan er één ook hoge luchtvochtigheid kan genereren. In tunnel 1 bootsen 28 lampen van 4.000 watt elk een brandende zon na, zodat kan worden nagegaan hoe lang het duurt voor de airco het interieur heeft afgekoeld.

In totaal benodigt de weerfabriek elf megawatt aan elektrische energie, vergelijkbaar met een dorp met 2.400 inwoners. Die wordt, zo verzekert Ford, volledig duurzaam opgewekt.

Komende zondag hebben we op deze site een video-impressie van ons bezoek aan het nieuwe Ford-testcentrum. In AutoWeek 22 een uitgebreid verhaal over ETC Keulen.