Slideshow

Ford Mustang California Special keert terug Ultieme cruiser

Bij ‘Californië’ gaat de gedachte al snel naar eindeloos cruisen over fraaie kustwegen. Volgens Ford kan dat het beste met de nieuwe Mustang California Special.

We zijn nog maar net bekomen van de Mustang Bullitt, maar bij Ford is het alweer tijd voor weer een speciale editie van de gefacelifte Mustang. "Few things are more satisfying than dropping the top on a California Special and taking a drive down the majestic Pacific Coast Highway", vat Ford-designer Mark Conforzi het idee achter de California Edition mooi samen. De bijzondere cabriolet is gebaseerd op de GT, dus de versie met de 5.0 V8. Het blok wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Nieuw is de rev-match-functie, die de auto in staat stelt automatisch tussengas te geven. De California Special is te onderscheiden van reguliere Mustangs GT door z'n speciale zwarte grille, een voorspoiler en natuurlijk logo's en badges. Aan de binnenkant speelt zwart leer een hoofdrol. Ook is de auto voorzien van speciale vloermatten en een Bang & Olufsen-audiosysteem, nog een noviteit voor de Mustang.

Few things are more satisfying than dropping the top on a California Special and taking a drive down the majestic Pacific Coast Highway

Net als de Bullitt is de California Special een historisch verantwoorde versie van de Mustang. De eerste auto met die toevoeging verscheen in 1968, maar ook van recentere Mustangs verschenen California Specials. Van de Bullitt is de Europese introductie inmiddels bevestigd. Of dat ook voor deze California Special geldt, is afwachten.

Voor wie zichzelf wel door de zon ziet rollen in zo'n open Mustang, brengen we graag deze AutoWeek lezersreis nog eens onder de aandacht.