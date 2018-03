Slideshow

Ford Mustang Bullitt ook voor Europa... ...en ja, ook voor Nederland!

De in januari gepresenteerde laatste editie van het fenomeen ‘Ford Mustang Bullitt’ blijft niet in de VS, maar maakt de oversteek naar Europa. Ook Nederlandse Mustang-liefhebbers kunnen de bijzondere uitvoering bestellen.

De moderne Bullitt-Mustang is er een in een lange reeks hommages aan de beroemde film uit 1968. De auto is (indien gewenst) voorzien van een typische groene kleur, krijgt een extra vermogende V8 mee en is aan de buitenkant behangen met verchroomde en gepolijste accenten. Bovendien is er opsmuk in de vorm van speciale wielen en wat subtiel spoilerwerk. Ook in het interieur hangt een exclusief sfeertje, met de glimmende pookknop van de standaard handgeschakelde versnellingsbak als hoogtepunt.

Alle details over de Mustang Bullitt lees je hier. Het nieuws van vandaag is dat de auto ook naar Europa komt, wat aanvankelijk niet duidelijk was. De verschillen tussen de hierboven getoonde Europese Mustang en het eerdere Amerikaanse exemplaar beperken zich tot markteigen details als het ontbreken van contourverlichting en een kilometer- in plaats van mijlenteller. Ook krijgt de Europese Mustang Bullitt, net als z'n minder bijzondere Europese broertjes, witte achterlichtunits mee. Amerikaanse 'Stangs' knipperen rood en trapsgewijs, Europese exemplaren houden het bij een oranjekleurige richtingaanwijzer in één van de verticale 'balkjes'.

De productie van de Europese Ford Mustang Bullitt gaat in juni van start. De auto zal zoals gezegd ook in Nederland leverbaar zijn, maar een prijskaartje is er nog niet.