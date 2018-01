Slideshow

Ford Mustang Bullitt gepresenteerd 475 pk sterke hommage

Zojuist heeft Ford in Detroit het doek getrokken van de Mustang Bullitt, een speciale Mustang-smaak waarmee Ford een zoveelste hommage brengt aan de ponycar waarmee Steve McQueen in de gelijknamige film uit 1968 de geschiedenisboeken in ging.

We zeggen 'een zoveelste', omdat het absoluut niet de eerste keer is dat Ford een Bullitt-editie van de Mustang in het leven roept. In 2001 werd een speciale variant van de toen actuele Mustang GT samen met Warner Bros. aan een Bullitt-versie geholpen, een auto waarmee het exemplaar uit 1968, een fastback overigens, werd geëerd. Ook in 2008 maakte de wereld kennis met een Mustang Bullit, toen betrof het de Mustang van de vorige generatie. Ook de huidige Mustang hoeft het niet zonder Bullitt-hommage te doen, en dat is geen straf!

Ford heeft een in de kenmerkende kleur Dark Highland Green gespoten Mustang met chroomaccenten op het podium gerold in Detroit. De Mustang GT waar deze editie op gebaseerd is, schopt het sinds de facelift tot 450 pk. Deze Bulllitt gaat daar met 475 pk en 570 Nm koppel nog even goed overheen. Schakelen geschiedt in deze speciale editie enkel en alleen met een handbak, een transmissie waarvan de pookknop een witte biljartbal is, een verwijzing naar de filmauto. Kleppen in de uitlaat zijn verantwoordelijk voor de klank van de V8-brul die uit de zwarte uitlaateindstukken klinken. Het inlaatspruitstuk is afkomstig van de Shelby GT350. Wie geen groene 'Stang wil, kan opteren voor de kleur Shadow Black

In tegenstelling tot de Bullitt uit 1968 is deze nieuwe smaak bepaald niet karig uitgerust. Ford geeft de uitvoering standaard het Premium en Performance Package mee. In het interieur monteert Ford verder een 12-inch groot digitaal instrumentarium. Ook levert Ford speciale sportstoelen van Recaro, exemplaren met typische groene stiksels.