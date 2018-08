Europese Ranger Raptor in aantocht? Ford lanceert sportmodel tijdens gamebeurs

Ford meldt dat het tijdens het Duitse Gamescom een nieuw sportief model lanceert. Het zou zomaar kunnen dat ook de Europese markt nu kennismaakt met de Ranger Raptor.

Tussen 21 en 25 augustus vindt in het Duitse Keulen Gamescom plaats, het grootste videogame-event van Europa. Ford laat weten dat het tijdens het evenement het doek trekt van een nieuw sportief model. Volgens het merk brengt het er "[...] zowel op- als naast de weg het rijplezier terugbrengt'.

Het is zeer goed mogelijk dat Ford de eerder in Australië gepresenteerde Raptor-versie van de Ranger voor de Europese markt presenteert. De Australische Ranger Raptor staat aldaar logischerwijs bovenaan de Ranger-line-up en heeft een 213 pk en 500 Nm sterke 2,0-liter viercilinder dieselmotor onder de kap. Het blok is gekoppeld aan de samen met General Motors ontwikkelde tientrapsautomaat.

De Ranger Raptor is rondom voorzien van kunststof aankleding en staat op 17-inch wielen met all-terrainbanden. De nu 1,87 meter hoge Ranger is dankzij de extra aankleding 2,18 meter breed en 5,4 meter lang. De spoorbreedte is groter dan voorheen en bedraagt zowel voor als achter 1.71 meter. De auto staat dankzij een Fox-ophanging met extra lange veerwegen 28,3 centimeter boven de grond en daarmee zijn de aan- en afrijhoeken fors verbeterd (32,5 en 24 graden). Net als de F-150 Raptor is de Ranger Raptor voorzien van rijmodus Baja, een stand waarin de gasrespons, de stand van de transmissie en de aansturing van de turbo's volledig gericht is op offroaden.

Meer informatie volgt later.