Ford laat tweede offroader zien 'Kleine Bronco' én Explorer ST

Na een eerste blik op de nu al legendarische Bronco toont Ford een tweede terreinauto. Het model heeft nog geen naam, maar wordt door Ford wel ‘klein’ genoemd. Daarnaast beloven de Amerikanen ST-versie van de Explorer.

De bijzonder stoere en vierkante Bronco is over enkele jaren niet de enige terreinauto in het Ford-gamma, maar krijgt versterking van een auto die lijkt op wat op bovenstaande schets te zien is. Ford omschrijft die auto als een 'yet-to-be-named off-road small utility, wat suggereert dat het model onder de Bronco in het gamma komt. Veel meer dan dat is nog niet bekend. De nieuwe SUV maakt met z'n dakrek en brede spatborden in ieder geval duidelijk dat het menens is en wordt zeker geen gladgetrokken showauto. Ook de enorme bodembeschermer, die duidelijk zichtbaar in de voorbumper eindigt, onderstreept dat punt. In de grille staan de letters 'FORD' groot uitgesmeerd, zoals dat bijvoorbeeld ook bij de Raptor het geval is.

Behalve de nog in nevelen gehulde nieuwkomer belooft Ford een ST-versie van de Explorer. Die auto is heel wat concreter en moet al snel verschijnen. Eerder kregen we al spionagebeelden van de snelste versie van Fords populaire middelgrote SUV te zien en nu de kleinere Edge er als ST is, is de weg vrij voor een Explorer. Voordat het zover is, verschijnt er hoogstwaarschijnlijk eerst nog een nieuwe generatie van de in Europa leverbare zevenzitter. De verwachting is dat de voor 2019 op de rol staande nieuweling qua uiterlijk dichtbij het ontwerp van de huidige Explorer blijft.