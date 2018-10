Mustang Hyrbid op komst? Ford laat stukje nieuwe Mustang-versie zien

Ford heeft onlangs een video op zij YouTube-kanaal geplaatst waarmee het bedrijf wil laten zien waar het in de toekomst heen wil. Extra opvallend is het tot op heden onbekende Mustang-neusje dat zich in de video laat zien.

In de promotievideo is onder andere een klassieke Mustang te zien waarna Ford een tot op heden onbekende voorzijde van een ander model laat zien. Het geheel heeft overduidelijke Mustang-invloeden, maar ook zaken als een dichte grille en een blauw verlicht Mustang-embleem. De computeranimatie geeft wel een V8 weer als kloppend hart.

Er gaan al tijden geruchten over de komst van een hybride versie van de Mustang, een variant die waarschijnlijk pas aan het leveringsgamma van de volgende generatie van de 'Stang wordt toegevoegd. Het is aannemelijker te denken dat Ford de hybrideversie een vier- of zescilinder als verbrandingsmotor geeft. Eerder dit jaar toonde Ford al een schets waarop de achterkant van een SUV-met-Mustang-invloeden was te zien. Of het nu getoonde vooraanzicht bij die auto hoort, is niet bekend. Voorlopig kunnen we helaas niet anders dan gissen.