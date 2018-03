Slideshow

Ford laat Mustang Shelby GT500 teaser los Aandrijflijn krijgt dragstrip-stand

De Ford Mustang Shelby GT500 keert binnen afzienbare tijd terug. Het merk slingerde vanmorgen een groot aantal teasers de wereld in, waaronder die van de opper-Mustang.

Op basis van de afbeelding kunnen we zien dat het model forsere luchtinlaten krijgt, iets dat eerder al bleek uit de in januari vrijgegeven teaser-video. Toen leek het erop dat de Ford Mustang Shelby GT500 uitgerust zou worden met de koplampen van het pre-facelift model. Dat is op basis van de teaser-afbeelding niet veranderd. Ook nu zien we de zogenaamde 'Adidas-ledverlichting' in de units, een kenmerk van de Mustang uit 2013.

De auto wordt volgens de laatste berichten aangedreven door een 5,2-liter V8 motor met compressor. De verwachting is dat de V8 rond de 750 pk zal leveren. Dat bleek onder meer uit gelekte serviceprocedures die naar verschillende Ford-werkplaatsen zijn gestuurd. De V8-motor met compressor is gekoppeld aan een tientrapsautomaat, een transmissie die in samenwerking met GM is ontwikkeld. De topsnelheid van de Mustang GT500 bedraagt ten minste 322 kilometer per uur, op basis van de kalibratietabel van de snelheidsmeter die in diezelfde documenten opgenomen was. Vanwege het snelheidspotentieel monteert Ford keramische remschrijven.

De Mustang GT500 zal daarnaast worden voorzien van instelbare dempers. Bestuurders zullen verschillende standen voor de aandrijflijn kunnen selecteren, waaronder een lanceer-modus. Tevens zal de GT500 voorzien zijn van een zogenaamde dragstrip-stand, voor de in de Verenigde Staten populaire sprints over een afstand van een kwart mijl, omgerekend zo'n 400 meter.

In de teaser-video uit januari repte Ford over een lanceerdatum in 2019. Onduidelijk is of het merk daarmee refereerde aan het jaartal of het modeljaar. In laatste geval wordt de Mustang Shelby GT500 nog dit jaar onthuld, samen met de nieuwe Bronco, een nog onbekende kleine SUV en een Explorer ST, de andere modellen waar het merk teasers van vrijgegeven heeft.