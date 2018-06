Patent aangevraagd en gekregen Ford komt met systeem voor filerijdende motoren

Ford heeft recentelijk een octrooi verkregen voor een systeem dat tijdens het filerijden motorrijders kan detecteren die tussen het verkeer door manoeuvreren en dat een aanrijding kan helpen voorkomen.

Het systeem omvat camera's aan de achterzijde van het voertuig die in verbinding staan met de standaard veiligheidssystemen aan boord, zoals dodehoekdetectie. Indien er een motorrijder tijdens de file in de dode hoek van de auto zit, zal het systeem hiervoor waarschuwen en indien nodig remmen of tegensturen. Het systeem detecteert op basis van de verschillen in de grijswaardes van de opeenvolgende digitale beelden en de veranderingen in de voor het systeem zichtbare contouren.

Moeite

De huidige technologie, waaronder de zogenaamde 360 graden-systemen van autonome voertuigen, zouden volgens de tekst van het octrooi moeite hebben met het detecteren van motorfietsen, ook als er geen file is. Dit komt doordat motorrijders in een snellere beweging van rijbaan wisselen. Met motorrijders tussen het fileverkeer in, wanneer er dus al een ander voertuig in het blikveld van de sensor zit, kan het algoritme van de standaard dodehoekdetectie eveneens niet goed omgaan.

Dat Ford het patent voor dit systeem heeft verkregen wil overigens niet zeggen dat het direct in productie wordt genomen. Doordat het systeem, dat nog geen naam heeft, gebruik maakt van al aanwezige sensoren en elektronica, kan het in theorie wel eenvoudig in bestaande modellen van Ford worden ingebouwd.