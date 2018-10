Opgehoogd en aangekleed Ford Ka Urban Warrior naar São Paulo

Ford brengt een speciale versie van de sedanversie van de Ka mee naar de São Paulo International Motor Show.

In de eerste week van november vindt in Brazilië de São Paulo International Motor Show plaats, een show waar voor de Europese markt weinig relevant nieuws zal staan. Desondanks is het toch interessant te kijken naar wat autofabrikanten naar die Zuid-Amerikaanse autobeurs meebrengen. Ford heeft deze Ka Urban Warrior klaarstaan.

In Nederland kennen we de de Ka+ puur en alleen als vijfdeurs hatchback, maar in diverse andere markten is de auto ook als sedan te koop. Waar de Ka+ in India Figo heet en de sedan als Aspire door het leven gaat, staat de Ka-met-kont in Zuid-Amerika simpelweg als Ka Sedan in de orderboeken. Het is die auto die als basis heeft gediend voor deze Urban Warrior Concept.

De Ka Urban Warrior staat een ruime 2 centimeter hoger op zijn poten ten opzichte van de reguliere Ka Sedan en is rondom voorzien van kunststof aankleding. We komen het materiaal tegen rond de wielkasten en in de bumpers. Onder aan de voor- en achterzijde nemen we zelfs een soort skidplates waar. Onder de kap zit een 1.5 die zowel met benzine als met ethanol kan omspringen. Wie puur benzine tankt, beschikt over een vermogen van 128 pk en 153 Nm. Zit er ethanol in de tank, dan ligt het vermogen op 136 pk en 158 Nm.

Officieel is de Ka Urban Warrior nog een studiemodel, maar reken er maar op dat Ford het model ineen select aantal markten gaat voeren. Van onder andere de Ka+, de hatchback dus, levert Ford in sommige markten al de Freestyle, een op vergelijkbare wijze aangeklede versie van de Ka+.