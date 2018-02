Slideshow

Ford Ka+ officieel onder het mes Ook opgehoogde Active gepresenteerd

Ford heeft de Ka+ op de snijtafel gelegd. De compacte Ford klimt er niet alleen met een herzien exterieur, maar ook met stoere Active-uitvoering weer van af.

Vorige week konden we jullie al foto's laten zien van de Indiase Ford Freestyle, een toen voor ons nog onbekende stoer aangeklede versie van de Ford Figo, de Ford Ka+ zoals die daar het leven gaat. We bespeurden her en der al enige details die bij een facelift van het model leken te horen. Vandaag geeft de Europese afdeling van Ford duidelijkheid door inderdaad een gefacelifte Ka+ te presenteren. Ook de stoer aangeklede smaak komt naar Europa, al heet die hier niet Freestyle, maar Ka+ Active.

In het interieur monteert Ford voortaan, optioneel overigens, zijn SYNC3-infotainmentsysteem, een aan een nu bovenop het dashboard geplaatst 6,5-inch groot scherm gekoppeld systeem. Dat systeem kan uiteraard overweg met Android Auto en Apple CarPlay. Verder maakt de Ka+ nu kennis met zaken als regensensoren en automatische koplampunits en Ford's typerende voorruitverwarming. Verwarmbare voorstoelen en parkeersensoren achter zijn tevens op de optielijst te vinden. Meer toevoegingen vinden we in de vorm van standaard elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling, Hill Start Assist, een snelheidsbegrenzer en onder andere een startknop voor de motor.

Op de motorenlijst zet Ford een volledig nieuwe 1,2-liter grote driecilinder die net als de vorige 1.2 70 of 85 pk sterk is. Het koppel moet met zo'n tien procent zijn toegenomen. Op de diesellijst staat een 95 pk sterke 1.5 TDCi, al verwachten we die niet in Nederland terug te zien.

Vanbuiten is de vernieuwde Ka+ te herkennen aan zijn vernieuwde grille, standaard aanwezige mistlampen met C-ontwerp en aan zijn nieuwe bumpers. Vanbinnen past Ford nieuwe materialen toe. De boel wordt opgevrolijkt door de aanwezigheid van chroomkleurige accenten.

Active

De Active is zoals gezegd een soort cross-overvariant van de Ka+. De Ka+ Active volgt de weg die Ford met de Fiesta Active is ingeslagen. De grille van de Ka+ Active is voorzien van een honingraatpatroon en is in zijn geheel in het zwart uitgevoerd.Op de flanken komen we zwarte stickers en zwarte aankleding op de dorpels tegen en rond de wielkastranden is uiteraard zwart kunststof geplaatst. De bumpers wijken in elk opzicht af van de exemplaren die we van onze Ka+ kennen. We nemen een boemerangvormig zwart stuk kunststof waar en onderin de voorbumper is zelfs een skidplate aangebracht. Verder maken ook zwarte buitenspiegelkappen en dakrails tot de uitrusting. De auto zelf staat op 15-inch lichtmetaal en staat 2,3 centimeter hoger op zijn poten. De kleur Canyon Ridge is voorbehouden aan deze avontuurlijker ingestelde Ka+.

De Ka+ Active komt, helaas, niet naar Nederland, zo kan Ford Nederland aan ons bevestigen.