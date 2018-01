Slideshow

Ford 'Ka' Freestyle en EcoSport Storm onthuld Tweemaal avontuurlijk

Ford trekt op één dag twee nieuwe sportieve uitvoeringen van bestaande modellen uit de hoge hoed. We maken digitaal kennis met de Ford Freestyle en de EcoSport Storm.

De auto die in de Nederlandse Ford-showrooms Ka+ heet, gaat in onder andere India als Figo door het leven. De Indiase markt wordt nu verrijkt met deze Ford Freestyle, een opgehoogde en stoer aangeklede versie van de bekende hatchback. Ford houdt de map met specificaties en fatsoenlijk fotomateriaal nog even onder de pet, maar geeft wel een aantal kleine afbeeldingen vrij van zijn avontuurlijk ingestelde hatchback.

De grille van de Freestyle is voorzien van een honingraatpatroon en is in zijn geheel in het zwart uitgevoerd.Op de flanken komen we zwarte stickers en zwarte aankleding op de dorpels tegen en rond de wielkastranden is uiteraard zwart kunststof geplaatst. De bumpers wijken in elk opzicht af van de exemplaren die we van onze Ka+ kennen. We nemen een boemerangvormig zwart stuk kunststof waar en onderin de voorbumper is zelfs een skidplate aangebracht. Verder maken ook zwarte buitenspiegelkappen en dakrails tot de uitrusting. Op het dashboard zien we een geïntegreerd 6,5-inch metend infotainmentscherm, iets dat doet vermoeden dat Ford dergelijke wijzigingen ook door gaat voeren op de rest van het Ka/Figo-gamma.

In het vooronder van deze 1,5 centimeter hoger op de poten staande avontuurlijke Ka-variant legt Ford India een volledig nieuwe 1,2-liter grote driecilinder, een blokje dat 96 pk en 120 Nm opwekt. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Liever dieselen? Dat kan in India ook, en wel met een 1.5 TDCi.

We zijn nog in afwachting van een reactie van Ford Nederland over een mogelijke komst naar Nederland van deze versie óf van een aangescherpte Ka+.

Storm

Meer hoogpotig nieuws komt in de vorm van de EcoSport Storm, een stoere uitvoering van de EcoSport die Ford vooralsnog alleen naar Zuid-Amerika stuurt.

De EcoSport Storm is in tegenstelling tot de hier bekende versies geen voorwiel-, maar een vierwielaandrijver. Een zestrapsautomaat verdeelt het vermogen van de eveneens in ons land niet beschikbare 170 pk en 202 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder bifuel-krachtbron over de assen.



Deze nieuwe EcoSport-smaak heeft meer in zijn mars dan de al behandelde Freestyle. Zo is het ophanging verstevigd en is ook de stuurinrichting aangepakt. Vanbuiten kenmerkt de Storm zich met zijn speciale badges, zwarte kunststof aankleding én het woord Storm in de grille, afgekeken van de Ford Raptor.

Ook over deze uitvoering hebben we vragen neergelegd bij Ford Nederland. We houden je op de hoogte.