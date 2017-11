Slideshow

Ford investeert 750 miljoen in fabriek Valencia Klaarstomen voor nieuwe Kuga

Ford investeert 750 miljoen euro in zijn productiefaciliteit in het Spaanse Valencia.

Ford meldt dat het 750 miljoen euro aan de kant heeft geschoven en investeert in zijn fabriek in Valencia. Het bedrag wordt gebruikt om de productielocatie gereed te maken voor de komst van de nieuwe Kuga. De nieuwe investering brengt het bedrag dat Ford sinds 2011 in Valencia heeft gestoken op zo'n 3 miljard euro.

Zo'n vijftig procent van alle nieuwe Fords die de fabriekspoorten in Valencia verlaat, is een Kuga. Naast die SUV zien ook de Mondeo, de S-Max, de Galaxy en de Transit Connect er het levenslicht. Tot op heden zijn dit jaar in Europa 126.900 Kuga's verkocht, 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nederland zijn sinds 2008 6.278 Kugas verkocht. Dit jaar wijst de Nederlandse verkoopteller 2.356 exemplaren, veruit een record. In Europa is de SUV na de Fiesta en de Focus het populairste model van het merk met de blauwe ovaal.

De eerste generatie Kuga stond tussen 2008 en 2013 op de Nederlandse prijslijsten. De huidige generatie verscheen in 2013 en ging vorig jaar vrij hardhandig onder het mes. Als ook voor de huidige generatie een levensduur van vijf jaar gepland staat, zou dat beteken dat de nieuwe Kuga ergens in de tweede helft van volgend jaar op de markt verschijnt.