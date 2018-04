Geen toekomst meer voor 'lage' modellen Ford gaat (bijna) volledig SUV en truck in VS

In een bijzinnetje in het financiële verslag van het eerste kwartaal van 2018 geeft Ford aan dat het in de VS volledig wil gaan inzetten op ‘gebieden waar we kunnen winnen’. Dat betekent dat het merk zich vrijwel uitsluitend gaat richten op SUV’s en pick-up trucks.

"In 2020 zal bijna 90 procent van Fords portfolio in de Noord-Amerika bestaan uit [pick-up] trucks, SUV's en bedrijfswagens", meldt Ford in het bewuste verslag. Het merk wordt echter nog concreter dan dat en geeft aan dat door de dalende vraag naar traditionele automodellen vrijwel geheel afscheid wordt genomen van sedans en hatchbacks. Dat de komst van een nieuwe Fusion (onze Mondeo) op losse schroeven staat is al even bekend, maar nu blijkt dat ook de Fiesta, Focus, C-Max en Taurus in de VS geen opvolger krijgen. De nieuwe Focus zal wel worden gevoerd in de VS, maar alleen als cross-over-achtige Active. Die auto en de Mustang zullen in 2020 de enige niet-SUV's zijn in Fords modellen-line-up.

Wat het merk overhoudt, zijn de sinds kort in de VS leverbare Ecosport, de Escape (bij ons Kuga), de Edge, de Explorer en de grote Expedition. Op dit moment voert Ford ook nog de even eigenwijze als verouderde Flex, maar het is zeer de vraag of die in 2020 nog steeds op de prijslijst staat. In plaats daarvan maken we binnenkort kennis met de nieuwe Bronco, opnieuw een SUV. Nog belangrijker dan de SUV's zijn voor Ford natuurlijk de pick-ups, die traditioneel de verkoopranglijst met grote overmacht aanvoeren in de VS. Het merk voert behalve de bekende F-150 ook zwaardere Super Duty-modellen en zal dat uiteraard blijven doen. Bovendien doet de relatief compacte Ranger binnenkort voor het eerst z'n intrede in de VS. Als aanvulling op het in te krimpen gamma belooft Ford zich bovendien te verdiepen in 'voertuigen die de voordelen van traditionele auto's en SUV's combineren'. De Focus Active is daar een voorbeeld van, maar wellicht volgen er dus meer tussenvormen.

Fords volledige toewijding aan hoogpotigen is opmerkelijk te noemen, want niet iedereen is overtuigd van een langdurig succesverhaal voor dit soort voertuigen. Kia Europe-COO Michael Cole gaf in een interview met AutoWeek bijvoorbeeld eerder aan bewust niet volledig in te zetten op SUV's, omdat die volgens hem een trend zijn die over zal waaien. "Cross-overs en SUV's zijn vooral populair omdat de klant zich ermee wil onderscheiden. Ik voorzie dat die trend in zo'n 5 tot 6 jaar omslaat. Cross-overs blijven verkocht worden, maar er zijn er tegen die tijd zo veel dat men naar iets anders gaat zoeken om zich daarmee te onderscheiden", vertelde hij in AutoWeek 9. Belangrijk onderscheid hierbij is wel dat Cole spreekt over de Europese markt, terwijl SUV's in de VS nog populairder blijken dan bij ons. De Toyota RAV4 en Nissan Rogue stootten daar in 2017 de Camry en Accord van de troon als bestverkopende modellen, uiteraard wel na de pick-ups van de drie grote Amerikaanse concerns.