Aangescherpte neus, meer veiligheid Ford Fusion (Mondeo) opnieuw gefacelift

Ford hanteert bij de Mondeo, die in de VS bekendstaat als Fusion, een bijzonder beleid. Terwijl de auto bij ons nog in nagenoeg oorspronkelijke vorm in de showroom staat, is de auto in de VS opnieuw gefacelift.

Al in 2016 presenteerde Ford een stevig gefacelifte versie van de Fusion voor de Amerikaanse markt. Onder meer anders getekende voor- en achterlichten, de toevoeging van meer chroom en een herzien interieur maakten de auto toen klaar voor een volgende fase. Inmiddels is de toekomst van het model onzeker geworden vanwege de verschuiving van sedans naar SUV's die bij de Amerikaanse kopers gaande is, maar dat weerhoudt Ford er niet van om de Fusion nogmaals tegen het licht te houden. Deze keer zijn de grootste wijzigingen zichtbaar in de voorbumper, waar de mistlampen nu in een verticaal georiënteerde behuizing zijn geplaatst. Aan de achterkant is de chroomstrip die bij de eerste facelift tussen de achterlichten werd geplaatst, weer verwijderd.

De vernieuwde Fusion is volgens Ford een stuk veiliger door toevoeging van het Co-Pilot360-veiligheidspakket, waarmee de auto standaard over zaken als rijstrookassistent en een automatische noodrem beschikt. De plug-inhybride, die als Mondeo niet leverbaar is, krijgt bovendien een 20 procent grotere elektrische actieradius. Het model moet nu zo'n 40 km ver kunnen komen op stroom.

De scheefgroei tussen de Amerikaanse en Europese variant van Fords middenklasser begon al bij de introductie van het model als Fusion. Die auto stond in 2012 in de Amerikaanse showrooms, maar verscheen onder meer dankzij strubbelingen bij de destijds gesloten fabriek in Genk pas in 2014 op de Europese markt. Overigens lopen de Amerikanen juist weer achter op Fiesta-gebied: het 'oude' model staat daar nog altijd in de showroom.