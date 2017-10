Slideshow

Ford focust op elektrificatie: 13 nieuwkomers 'Team Edison' druk in de weer

Er is meer bekend over de geëlektrificeerde auto's die Ford in het vat heeft zitten. Binnen nu en vijf jaar wil het merk 13 geëlektrificeerde auto's op de markt brengen.

Begin dit jaar scheen Ford een lichtje op zijn elektro-offensief. Het merk liet weten 4,5 miljard dollar in geëlektrificeerde modellen te willen steken. Zo zouden een hybride Mustang én een F-150 Hybrid in het vat zitten en ook de politiekorpsen moesten bedeeld worden met hybriden. Dat laatste is inmiddels al gebeurd en ook in ons deel van de wereld breidt Ford z'n elektro-avonturen uit, zo bestaan er van de Transit inmiddels plug-ins waarmee uitvoerig is getest. Sherif Marakby, hoofd van Ford's elektrificatie-afdeling, doet tegen Automotive News een boekje open van wat we nog meer kunnen verwachten.

Volgens Marakby werkt een 'Team Edison' gedoopt team hard aan nieuwe geëlektrificeerde modellen. De naar uitvinder Thomas Edison vernoemde club bollebozen hebben 13 geëlektrificeerde modellen op de kalender gezet die binnen nu en vijf jaar op de markt moeten komen. Een daarvan is een cross-over die een actieradius van zo'n 480 kilometer moet kunnen halen. Wat we wanneer op de markt kunnen verwachten, is nog niet bekend. Zet in ieder geval in op een nieuwe generatie Focus waar ook een uitvoering bijzit waar een stekker bij komt kijken.