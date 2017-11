Slideshow

Ford Focus vrijwel ongecamoufleerd! Hij is klaar!

De volgende Ford Focus laat zich vandaag zeker niet voor het eerst zien, maar het is wel voor het eerst dat we hem zó goed konden bewonderen. De auto is af!

De Focus die je hier ziet, is opgetuigd voor een campagne voorafgaand aan de uiteindelijke introductie. De opvallende 'hashtags' maken duidelijk dat Ford er geen geheim meer van maakt om welke auto het hier gaat, wat bij de eerder getoonde exemplaren wel anders was. De auto is nog voorzien van een psychedelische bestickering die de aandacht van de uiteindelijke vormen moet afleiden, maar daar slaagt het kleurenspel maar deels in. Essentiële zaken, zoals de vorm van de zijruiten, de koplampen en achterlichtunits, zijn duidelijk te ontwaren. Ook vallen de sterk geaccentueerde wielkasten op. De zeshoekige grille is geheel in lijn met de rest van Fords modellengamma, maar is groter en lager geplaatst dan bij de huidige focus. Let ook op de verticale mistlampen die aan weerszijden van de voorbumper 'om de hoek' worden gemonteerd. Ze zijn sterk gezichtsbepalend voor de nieuwe Focus.

Aan de achterkant springen brede, horizontaal gepositioneerde lichtunits in het oog. Ze vormen een sterk contrast met de kleinere exemplaren die het huidige model sinds de facelift sieren en zijn vergelijkbaar met de achterlichten van de nieuwe Fiesta. Op het beeld van opzij is goed te zien hoe lang het achterportier is. De auto oogt gestrekt en heeft een lange wielbasis, wat goed nieuws zou moeten zijn voor de achterpassagiers. Begin volgend jaar weten we het zeker, want dan trekt Ford hoogstwaarschijnlijk het doek van de vierde generatie Focus!