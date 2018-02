Slideshow

Ford Focus volledig in beeld! ST-line zonder camouflage!

De volledig nieuwe Ford Focus is al eerder tamelijk duidelijk in beeld geweest, maar deze foto gaat weer een stapje verder. Daar is de mevrouw op de achtergrond kennelijk niet blij mee!

De Focus kwam in een psychedelische kleurenprint al als hatchback en als sedan voorbij, waardoor het lijnenspel in de basis geen geheimen meer kent. Die vrolijke opdruk doet echter wel afbreuk aan de mate waarin de vormen van de auto goed zichtbaar zijn, wat natuurlijk ook precies de reden is voor de bijzondere 'wrap'.

De blauwe Focus die vandaag dankzij het Hongaarse Vezess.hu online verscheen, heeft daar geen last van. De hoek is wat ongebruikelijk, maar de auto is wel degelijk volledig ongecamoufleerd. Opnieuw valt op dat de Focus een vrij groot glasoppervlak meekrijgt. De achterruit lijkt wat rechter op te staan dan we van het model gewend zijn en de achterlichten worden aanzienlijk breder. De grote wielen, sportieve bumpers en dakspoiler suggereren dat hier een ST-line-versie staat, een uitvoering die tegenwoordig vaste prik is bij Fords.

De vierde generatie van de Ford Focus wordt langer en breder dan het huidige model en belooft daarmee aanzienlijk meer binenruimte te bieden. De compacte middenklasser wordt naar verluidt niet op de Autosalon van Genève, maar even later in april onthuld.