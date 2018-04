Focus op China Ford Focus Sedan én New Escort in beeld

Vanmiddag presenteerde Ford een volledig nieuwe generatie Focus, een model dat in ons deel van de wereld alleen nog als hatchback én als station beschikbaar komt. Een sedan zit in het vat, maar naar Nederland komt -ie niet. In China onder andere wél en wij hebben daar de eerste beelden van.

Tijdens een evenement in het Chinese Chongqing, de stad waar de joint-venture die Ford in China met Changan heeft is gevestigd, presenteerde Ford zijn plannen voor de Chinese markt. Daar hoorde natuurlijk de lancering van de nieuwe Focus bij, een auto die in China ook als sedan beschikbaar komt.

Dat is niet het enige nieuws dat aan de Chinese consument werd getoond. Ford brengt namelijk een herziene versie van de Escort mee. De in 2014 gepresenteerde sedan gaat hardhandig onder het mes en krijgt de voorzijde van de nieuwe Fiesta aangemeten. Ook aan de achterkant is de auto vernieuwd, al geeft Ford hier zelf nog geen foto's van vrij. Onderhuids gaat dezelfde auto rond die eind 2014 op de Chinese markt verscheen. Sinds dat jaar hebben ruim 800.000 exemplaren een eigenaar gevonden.

Meer nieuws? Zeer zeker. Ford is voornemens om tegen 2025 meer dan 50 nieuwe of vernieuwde modellen in het gamma te hebben. Vijftig. Acht daarvan zijn SUV's en er zitten in ieder geval 15 geëlektrificeerde modellen tussen.