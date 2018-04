Bestel-Fiesta niet voor Nederland Ford Fiesta nu ook als Sport Van

Slideshow

Ford brengt van de nieuwe Fiesta ook een kleine bestelversie naar het Verenigd Koninkrijk.

Compacte hatchbacks op grijs kenteken zijn in Nederland praktisch afwezig. In het Verenigd Koninkrijk bestaat het segment van de B-segmenters met 'dichte' achterste zijruitjes wel. Een aantal jaar geleden maakten we kennis met de Corsavan, een Corsa op grijs kenteken. Nu is ook de nieuwe Ford Fiesta als pakezeltje te krijgen.

Fiesta Sports Van is de naam van de achterbankloze Fiesta. In het vooronder ligt een 125 pk sterke 1.0 Ecoboost of een 120 pk sterke 1.5 TDCi dieselmotor. De auto heeft een laadruimte van ongeveer 1,3 meter diep en een inhoud van zo'n 1 kubieke meter. Het maximaal laadvermogen ligt op 500 kilo. De laadruimte is uiteraard bekleed met materiaal dat wel tegen een stootje kan.

Naar Nederland komt de Fiesta Sport Van helaas niet.