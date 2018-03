Slideshow

Ford Fiesta Active First Edition heeft prijs Volgende maand bij de dealers

De Fiesta Active kennen we al sinds de introductie van de nieuwste generatie Fiesta, maar nu komt hij dan (eindelijk) naar ons land toe. Om de uitbreiding van het gamma te vieren, hult Ford hem in de First Edition.

De Active-uitvoering houdt in dat de Fiesta er stoerder uitziet, luxer is uitgevoerd en wordt voorzien van de nieuwste technologie. Een Active herken je aan de verhoogde koets (19 mm), optionele dakrails en kunststof accenten rondom. Ook de 17-inch lichtmetalen wielen en bumpers wijken af van de normale Fiesta en Ford voegt de 'Lux Yellow' lakkleur aan het palet toe. Naast de automatische airconditioning, licht- en regensensor en het SYNC3 connectiviteitssysteem biedt de First Edition standaard onder meer parkeersensoren achter, een ander geluidssysteem met tien speakers en adaptieve cruisecontrol. Instappen kan met de sleutel in de broekzak dankzij keyless entry.

Onder de kap vinden we de 1.0 EcoBoost benzinemotor met 100 pk, waaraan een handgeschakelde zesbak gekoppeld is. Aan de Fiesta Active First Edition hangt een prijskaartje van €23.315. Enige opties die overblijven zijn een panoramadak (+ €800) en de Satin Silver dakrails (+ €250). Later volgen de prijzen van de reguliere Fiesta Active. Van de First Edition komen er in totaal 350 naar ons land. Bestellen kan vanaf vandaag, begin april staat hij bij de plaatselijke dealers.