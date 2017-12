Slideshow

Ford facelift Transit Connect en Courier Strakgetrokken neus, nieuwe motoren

Na de grotere Transit Custom facelift Ford nu ook de compacte Transit Connect en de nog kleinere Transit Courier. De update brengt een strakgetrokken uiterlijk en nieuwe motoren!

Om met het belangrijkste nieuws te beginnen: de Transit Connect – de grootste van deze twee dus – krijgt de beschikking over Fords nieuwe 1.5 EcoBlue-diesel en de laatste versie van de 1.0 EcoBoost-driecilinder benzinemotor. Een handgeschakelde zesbak is vanaf nu standaard op alle versies. Ook nieuw zijn verschillende veiligheidssystemen die beschikbaar zijn op deze besteller. Zo kan de Transit Connect de snelheid automatisch aanpassen aan de geldende limiet en is een automatisch noodremsysteem nu ook mogelijk. Net als voorheen is de Transit Connect er met een lange en een korte wielbasis. Aan de buitenkant valt de nieuwe grille als eerste op. Hiermee is de 'Connect' weer helemaal in lijn met de personenauto-line-up van Ford. Ook zijn er strakgetrokken bumpers en nipt anders getekende koplampunits. Daarnaast is het interieur gemoderniseerd, met de laatste versie (Sync 3) van Fords infotainmentsysteem.

De meeste wijzigingen die voor de Transit Connect gelden, gaan ook op voor de kleinere Transit Courier. Ook hier zien we een strakgetrokken koetswerk, een nieuw infotainmentsysteem en de toevoeging van een zesbak. Wel lijkt de 'oude' 1.5 TDCi-dieselmotor hier nog even te mogen blijven. Prijzen en andere specificaties worden in een later stadium bekendgemaakt.

Op bedrijfsautogebied is Ford overigens een bijzondere speler, want het is het enige merk dat al zijn modellen in eigen huis heeft ontwikkeld en ook niet 'uitleent' aan andere merken. Bovendien heeft het bedrijf met de Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit een bijzonder uitgebreide line-up. Een facelift voor een Transit-variant heeft overigens op termijn ook gevolgen voor de Tourneo-versies, de personenautovarianten dus.