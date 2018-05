Brand bij toeleverancier zorgt voor problemen Ford F-150-productie in gevaar

Stevige tegenslag bij Ford in de Verenigde Staten: door een brand bij een toeleverancier lijkt de productie van de ongekend populaire F-150 gevaar te lopen.

Volgens nieuwszender CNBC hebben de vakbonden op dinsdag al gewaarschuwd dat de productie van de F-150 in het binnen de metropool Detroit gelegen Dearborn wellicht binnenkort moet worden gestaakt. Wanneer dat gebeurt en hoe lang het oponthoud zal duren, is volgens hen niet te voorspellen. Als de ellende bij een toeleverancier inderdaad zorgt voor een productiestop, komen duizenden mensen tijdelijk zonder werk te zitten. De productie van 'Trucks' uit de F-series zou in fabriek in Kansas City in – verwarrend genoeg – Missouri al zijn stopgezet.

De bewuste toeleverancier is Meridian Lightweight Technologies en is onder meer verantwoordelijk voor delen van het instrumentarium van de F-150. Een grote brand, gevolgd door enkele explosies zou de relatief dichtbij Detroit gelegen faciliteit van dit bedrijf op rigoureuze wijze hebben uitgeschakeld. Ford is niet de enige klant van Meridian en onder meer ook FCA en BMW zouden last hebben van de gevolgen van dit incident. Omdat het bij Ford de F-150 betreft, lijkt het merk wel het zwaarst te worden getroffen.

De F-150 is niet alleen met afstand de populairste Ford, maar ook al enige decennia de bestverkochte auto van de Verenigde Staten. Onlangs wees onderzoek zelfs uit dat de marktwaarde van het F-150-label dat van Ford vermoedelijk zou overschrijden als het als een apart merk werd gepresenteerd en met een facelift achter de rug zag ook de toekomst van Fords pick-up er bijzonder rooskleurig uit.