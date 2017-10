Slideshow

Ford Edge nu ook als ST-Line Sportiefste Edge direct geprijsd

Ford herziet de prijslijst van de grootste SUV die het merk op de Nederlandse prijslijsten heeft staan. De Edge is voortaan ook als sportieve ST-Line te krijgen. AutoWeek heeft als eerste de prijzen te pakken!

Onder de noemer ST-Line voert Ford sportief aangeklede uitvoeringen van de Fiesta, Focus, Mondeo en de Kuga. Ook de Edge is voortaan als ST-Line te krijgen. Net als bij de Edge Vignale, de luxueuze topversie van het model, ligt in het vooronder de 210 pk sterke biturbo 2.0 TDCi met Powershift-transmissie onder de kap.



De vanafprijs van de ST-Line is vastgesteld op € 68.915. Voor dat bedrag krijg je een Edge die wat uitrusting betreft alleen zijn meerdere moet kennen in de € 71.965 kostende Vignale, al is de ST-Line overgoten met sportieve details de Vignale logischerwijs moet ontberen.

De Edge ST-Line is op optisch vlak te herkennen aan een volledig in carrosseriekleur gespoten sportievere voorbumper, een zwart afgewerkte grille, een in kleur gespoten achterbumper met zwarte afwerking, een achterspoiler 20-inch metende wielen en uiteraard speciale ST-Line-badges. Het onderstel is straffer afgestemd en in het interieur worden onder andere aluminium pedalen gemonteerd. De standaarduitrusting omvat onder meer zaken als gescheiden klimaatregeling, leer-suede-stoelbekleding, privacy glass, keyless entry, uitgebreid verstelbare voorstoelen, Lane Departure Warning en Lane keeping Aid, een 8-inch metend infotainmentscherm, een uitgebreid audiosysteem van Sony, parkeersensoren voor en achter en SYNC 3.

Ford laat aan AutoWeek weten dat ook de S-Max spoedig als sportiever ingestelde ST-Line beschikbaar komt. Wat die uitvoering gaat kosten, maakt Ford later bekend.