Ford China voortaan 'zelfstandig' Ford China krijgt nieuwe CEO

Ford knipt zijn Chinese afdeling los van de Asia Pacific-tak waar het tot op heden aan hing. Ford China is voortaan een op zichzelf staande afdeling die direct een eigen CEO krijgt: Anning Chen.

De Chinese automarkt is misschien wel de belangrijkste markt ter wereld, maar Ford presteert er niet zoals het graag zou willen. Het merk reorganiseert zijn Chinese afdeling om daar verandering in aan te brengen.

Ford China viel tot voor kort onder Ford Asia Pacific, maar dat is niet langer het geval. Ford China wordt losstaande bedrijfsunit die een eigen CEO krijgt: Anning Chen. De 57-jarige Chen is onder andere CEO van het Chinese Chery Automobile geweest. Ford hoopt met het nu losgeweekte Ford China zich efficiënter op de Chinese markt te kunnen richten. Zo zou het bedrijf sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Ford is voornemens om tot en met 2025 vijftig nieuwe of vernieuwde modellen op de Chinese markt te brengen. Ford zegt verder meer modellen van Ford en Lincoln in China te willen produceren en het bedrijf wil investeren in Chinese R&D.; Daarbij kondigt het bedrijf een joint-venture met het Chinese Zotye aan. Dat nieuwe samenwerkingsverband moet kleine elektrische auto's gaan bouwen. Daarover later meer.