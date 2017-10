Slideshow

Grondige hervormingen bij Ford Focus op trucks, SUV's en elektrificatie

Ford heeft zijn langverwachte toekomstplannen gepresenteerd. Het bedrijf gaat hefige hervormingen doorvoeren.

In januari dit jaar liet Ford weten hoe het de elektrotoekomst de komende jaren gaat vormgeven en vandaag is het de medio dit jaar aangetreden CEO Jim Hackett, de opvolger van Mark Fields, die uitlegt hoe Ford onder zijn bewind zal veranderen. De boodschap is duidelijk: Ford moet naar eigen zeggen fit worden om de toekomst aan te kunnen. De kosten zijn voor de fabrikant de laatste jaren namelijk vrijwel even hard gestegen als de inkomsten.

De kersverse CEO wil bovenal het uitgavepatroon van Ford veranderen. Het bedrijf moet niet alleen 10 miljard dollar kunnen besparen, maar wil de komende vijf jaar ook 4 miljard extra bezuinigen op het gebied van engineering. Hackett is van mening dat auto's niet alleen minder complex moeten zijn, maar ook meer onderdelen met elkaar moeten kunnen delen. Daarnaast geeft de topman aan dat het minder prototypes gaat bouwen. Het verplaatsen van de Noord-Amerikaanse productie van de Focus naar China is een voorbeeld van een van die kostenbesparingen.

Ford houdt de hand de komende jaren dus stevig op de knip, daarnaast gaat geld voortaan ook naar een andere bestemming. Ford verschuift 7 miljard aan kapitaal van reguliere auto's naar pick-ups en SUV's. In die segmenten ziet het bedrijf meer kansen dan in het segment van de reguliere hatchbacks en sedans. Dat heeft gevolgen. Ford zal het aantal modellen dat het voert gaan terugbrengen. Bestaande en toekomstige modellen komen daarnaast in minder smaken beschikbaar. Zo is de Fusion (onze Mondeo) in de Verenigde Staten in totaal in 35.000 combinaties te bestellen. Dat wordt bij de volgende generatie teruggebracht naar 96 stuks. Uiteraard heeft de verschuiving van de aandacht tot gevolg dat we meer pick-ups en SUV's van Ford kunnen verwachten. Op de agenda staan al de Bronco (2020) en de Ranger (2018). Nieuwe modellen moeten binnen nu en vijf jaar 20 procent sneller ontwikkeld kunnen worden. Het gereedmaken van het bedrijf voor de komst van een nieuw model moet straks 25 procent rapper verlopen.

Het begin dit jaar gepresenteerde elektro-offensief sneuvelt niet. Sterker nog, Ford wil er meer aandacht aan besteden. Om dat voor elkaar te krijgen, is Ford genoodzaakt om 32 procent minder te besteden aan de ontwikkeling van verbrandingsmotoren (van 1,7 naar 1,2 miljard dollar) Het geld dat bespaard wordt, wordt in de ontwikkeling van geëlektrificeerde aandrijflijnen gestoken. Dat geld komt dus bovenop 4,5 miljard dollar die Ford daar eerder dit jaar al voor vrijmaakte. Dat brengt de totale investering in dergelijke 'groene aandrijflijnen' tot 2022 op 5 miljard dollar. Het aantal brandstofmotorenfamilies wordt teruggebracht van 17 naar 12.

Hackett is verder van mening dat tegen 2019 elke in de Verenigde Staten gebouwde Ford over "[...] een zekere vorm van connectiviteit" beschikt. Voor alle Fords wereldwijd moet omstreeks 2020 90 procent van alle gebouwde Fords over een vorm van connectiveit beschikken.