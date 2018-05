Lente in de bol Flinke groei autoverkoop

April doet wat de autodealer wil. Afgelopen maand werden 34.290 nieuwe personenauto's geregistreerd en dat is maar liefst 17,5 procent meer dan in april vorig jaar.

Van 29.360 naar 34.290: een groei van 17,5 procent. Daar wordt de Nederlandse automobielbranche blij van. En de mooie verkoopcijfers van de maand april zijn niet eens een tijdelijke oprisping, want ook cumulatief doet 2018 het tot dusverre heel behoorlijk in de showrooms. De eerste vier maanden van 2017 gingen er 148.880 nieuwe personenauto's naar hun eigenaar, van januari tot en met april dit jaar waren dat er 169.996: 14,2 procent groei. Ook heel afgelopen jaar zag er met 418.461 beter uit dan 2016, zodat we de stijgende lijn langzaamaan gerust stabiel mogen noemen. Niettemin zijn brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging nog redelijk voorzichtig in hun schattingen. Ze houden vast aan hun prognose dat bij het knallen van de champagnekurken voor de komende jaarwisseling de teller bij 430.000 nieuwe personenauto's staat, een groei van 3,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Even terug naar het heden, of beter, de afgelopen vier maanden: Volkswagen staat op één in de merken top-vijf, gevolgd door Renault op twee, Peugeot op drie, Opel op vier en Ford op vijf. Ook de modellen-top-5 is een louter Europese opsomming. Het best verkochte model afgelopen maand was de Volkswagen Polo. Tweede was de Renault Clio, derde de Ford Fiesta derde, vierde de Peugeot 108 en op vijf zien we de Renault Captur, zijn leeftijd ten spijt.

