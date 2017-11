Slideshow

FJ Company toont FJ43 Signature Edition Oud met vleugje nieuw

Het Amerikaanse FJ Company heeft tijdens de SEMA Show zijn laatste restauratieproject gepresenteerd: een Land Cruiser (FJ43) met een vleugje moderne technologie.

FJ Company is een bedrijf die tot de nok van het dak is afgeladen met liefhebbers van oude Toyota's Land Cruiser. De SEMA Show is het podium waarop het de FJ43 Signature presenteert, een piekfijn gerestaureerde oude Land Cruiser die enigszins is gemoderniseerd.

De Land Cruiser van generatie J40 was in een reeks lengtematen te krijgen met elk hun eigen wielbasis. Deze FJ43 begon zijn leven in 1981 als een vrij zeldzame tweedeurs Land Cruiser met de middelgrote wielbasis. Dit in dit geval van een softtop voorziene exemplaar is op technisch vlak volledig gerestaureerd en draagt een geweldig tijdsconforme Dune Beige egspoten koets. FJ Company geeft de auto grotere zijspiegels, een lier, led-mistlampen in de bumper én een moderne 4,0-liter grote V6 met directe inspuiting. Tevens is het onderstel voorzien van Fox-dempers en veren van Old Man Emu. Rondom wordt de remmerij van de huidige 4Runner gemonteerd.

In het interieur blijft ook niet alles bij het oude. Hier plaatst FJ Company sportstoelen van Recaro, nieuwe luidsprekers en een docking station voor een iPad. FJ Company gaat 24 exemplaren bouwen die voor niet minder dan 200.000 dollar van eigenaar wisselen. Slik...