Fisker kondigt mobiliteitsconcept aan 'Geboorte van een nieuw segment'

Henry Fisker is in de digitale pen geklommen en laat weten dat Fisker Inc. op korte termijn met iets baanbrekends komt.

Als we Henrik Fisker, momenteel topman van Fisker Inc., mogen geloven, presenteert het bedrijf binnenkort een "[...] spannend nieuw product" dat "[...] de toekomst van mobiliteit voorgoed zal veranderen". Dat ligt marketingtechnisch gezien natuurlijk lekker in het gehoor, al moet nog concreet worden wat Fisker in de ontwikkelingskamers heeft staan.

Vooralsnog moeten we het namelijk met deze ene afbeelding doen, een foto waarop slechts de daklijn van een MPV-achtig voertuig zijn. Op het nog te presenteren object zijn de woorden 'Departure In' te lezen, iets dat wijst op een voor openbaar vervoer bestemd voertuig. Het lijkt er dan ook op dat Fisker Inc. een, mogelijk van autonome techniek voorzien mobiliteitsconcept klaar heeft staan.

Het lijkt er niet op dat de auto al tijdens de Los Angeles Auto Show, die deze week aftrapt, wordt gepresenteerd. Wij zetten in op een onthulling tijdens de Consumer Electronics Show die in januari in Las Vegas plaatsvindt.

Zo'n vier jaar geleden ging Henrik Fiskers merk Fisker over de kop, een merk dat we eigenlijk alleen kennen van de plug-in hybride Karma. Uiteindelijk werd de Chinese Wanxiang Group de nieuwe eigenaar van het merk, een bedrijf dat de merknaam Fisker omdoopte in Karma. De Karma zelf, Fiskers eerste en enige model, heet voortaan Revero. Henrik Fisker is terug als hoofd van dit nieuwe merk Fisker Inc.