Slideshow

Fisker EMotion tijdens CES officieel Eindelijk afronding

Fisker Inc. trekt op 9 januari tijdens de Consumer Electronics Show (CES) eindelijk het doek van de EMotion.

Fisker Inc. is al behoorlijk lang in de weer met het aankondigen van de EMotion. Al in oktober 2016 lanceerde het ooit Fisker geheten merk de eerste teasers van het van bijzondere portieren voorziene model. In november verschenen de eerste afbeeldingen van een pre-productiemodel online, gevolgd door de onthulling van een nagenoeg productierijp model in juni vorig jaar. Fisker Inc. laat nu weten de definitieve productieversie op 9 januari tijdens de CES in Las Vegas te presenteren.

De EMotion is een uit koolstofvezel en aluminium opgetrokken elektrische auto die uitgerust is met op bijzondere wijze openslaande vlinderdeuren. Eerder liet Fisker al weten dat de auto op een acculading een afstand van 644 kilometer moet kunnen halen. De topsnelheid ligt op 250 km/h. In 9 minuten laden moet het accupakket weer goed zijn voor een afstand van 200 kilometer. De vierwielaangedreven EMotion moet verder in staat zijn om autonoom door het verkeer te kunnen gaan.

Ongeveer 4 jaar geleden ging Henrik Fiskers merk Fisker op de fles. Het merk produceerde de bijzondere Karma, een plug-in hybride. Uiteindelijk werd de Chinese Wanxiang Group de nieuwe eigenaar van het merk, een bedrijf dat de merknaam Fisker omdoopte in Karma. De Karma zelf, Fiskers eerste en enige model, heet voortaan Revero. Henrik Fisker is terug als hoofd van dit nieuwe merk Fisker Inc.