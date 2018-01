Slideshow

Fisker EMotion in vol ornaat Betere foto's én meer informatie

Zoals beloofd heeft Fisker tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas de EMotion gepresenteerd.

Fisker heeft voor de zoveelste keer de EMotion gepresenteerd. Dit keer is de auto zelfs daadwerkelijk te zien tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf van de alom bekende Henrik Fisker heeft nu ook alle gegevens over de auto losgelaten.

We wisten al dat de EMotion een uit koolstofvezel en aluminium opgetrokken elektrische auto is die is voorzien van op bijzondere wijze openslaande vlinderdeuren. De auto moet op één acculading een afstand van 644 kilometer kunnen afleggen. Zijn topsnelheid ligt op 250 km/h en in negen minuten laden ('Ultra Charge') moet het accupakket weer goed zijn voor een afstand van 200 kilometer. De vierwielaangedreven EMotion moet verder in staat zijn om autonoom door het verkeer te kunnen gaan. Diverse elektromotoren zijn samen goed voor 783 pk en wie die units volledig benut, moet in minder dan drie tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) kunnen sprinten.

Fiskers 5,09 meter lange EMotion staat op 24-inch lichtmetaal en de auto is rondom voorzien van een hele rits uit koolstofvezel opgetrokken spoilers en diffusers. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 3,02 meter. Het gevaarte is in totaal 1,47 meter hoog. Het binnenste is volgehangen met leer en schermen, al is het 27-inch metende exemplaar voor de achterpassagiers optioneel.

Ongeveer vier jaar geleden ging Henrik Fiskers merk Fisker op de fles. Het merk produceerde de bijzondere Karma, een plug-in hybride. Uiteindelijk werd de Chinese Wanxiang Group de nieuwe eigenaar van het merk, een bedrijf dat de merknaam Fisker omdoopte in Karma. De Karma zelf, Fiskers eerste en enige model, heet voortaan Revero. Henrik Fisker is terug als hoofd van dit nieuwe merk Fisker Inc.