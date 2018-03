Slideshow

Dit kost het financieren van een supercar Bugatti Chiron Sport voor 21.732 euro per maand

Supercar-financierder JBR Capital heeft gedurende de AutoSalon van Genève weer en groot aantal financieringsaanvragen binnen gekregen. Op basis daarvan heeft het de tien populairste auto's op een rijtje gezet.

De door JBR Capital vastgestelde aanbetalingen en bijbehorende maandbedragen leveren op basis van een contract met een looptijd van 48 maanden opvallende cijfers op. Voor de Aston Martin Valkyrie AMR Pro-circuitauto dient een aanbetaling van 600.000 pond, omgerekend 684.825 euro, gedaan te worden. Het maandbedrag komt vervolgens uit op, schrik niet, 25.972 pond, ofwel 29.643 euro. Ter vergelijking, voor dat bedrag parkeer je een volledig afgeloste nieuwe Audi A3 Sportback voor de deur.

Een Bugatti Chiron Sport rijd je volgens JBR Capital 'al' voor 19.042 pond of 21.732 euro per maand. Een aangeklede Volkswagen Polo kost hetzelfde, maar daar hoeft geen aanbetaling van 440.000 pond (502.157 euro) voor gedaan te worden. Ook voor de Koenigsegg Regera, de McLaren Senna GTR en de Zenvo TSR-S moeten bedragen van vijf getallen per maand betaald worden. De elektrische Rimac C Two pak je daarentegen mee voor 8.648 pond (9.869 euro). Dan moet je alleen wel 'even' 200.000 pond (228.249 euro) achterlaten voor de aanbetaling.

Het aanschaffen van een Lamborghini Huracán Performante Spyder geeft wat meer financiële lucht. JBR Capital verlangt een aanbetaling van 'slechts' 23.800 pond (27.199 euro) en een maandbedrag van 2.625 pond (2.996 euro). De Ferrari 488 Pista is per maand 140 pond (159 euro) goedkoper, maar kent wel een hogere aanbetaling: 37.950 pond (43.327 euro). De Porsche 911 GT3 RS maakt de top-10 compleet. De aanbetaling is vastgesteld op 14.200 pond (16.213 euro), het maandbedrag op 1.561 pond (1.782 euro).