Filezwaarte weer toegenomen in derde kwartaal Ochtendspits rustiger, avondspits drukker

De filezwaarte is in het derde kwartaal dit jaar fors toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Een drukkere avondspits als gevolg van slecht weer ligt hier aan ten grondslag.

De filezwaarte, berekend door de lengte van file te vermenigvuldigen met de duur ervan, is in het derde kwartaal van dit jaar met 7 procent toegenomen ten opzichte van de filezwaarte in hetzelfde kwartaal in 2016. Dat meldt de ANWB. Opvallend gegeven is dat de ochtendspits veelal rustiger was, terwijl het tijdens de avondspits juist drukker was. Volgens de ANWB is de drukkere avondspits met name toe te schrijven aan slecht weer. Het aantal 'regenspitsen' was in het derde kwartaal twee keer zo hoog in het derde kwartaal vorig jaar.

De ochtendspits bleek op dinsdag het drukst te zijn terwijl de avondspits op donderdagen het heftigst was. Kleine kop-staartbotsingen zijn tevens aan te wijzen als grote veroorzaker van vertraging. Op donderdagavond 14 september stond er in Nederland in totaal 843 kilometer file.