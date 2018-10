Aansluiten maar Filezwaarte in derde kwartaal toegenomen

De filezwaarte is in het derde kwartaal van dit jaar met 13 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB.

Het zit het getal 13 ook niet mee. Het wordt niet alleen gezien als een ongeluksgetal, het is ook nog eens het percentage waarmee de filezwaarte in het derde kwartaal van dit jaar toenam ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Volgens de ANWB is een deel van de stijging van de filezwaarte, de lengte keer de duur van de file, te verklaren door het mooie weer dat we het afgelopen kwartaal gehad hebben. Volgens de ANWB zorgde dat voor veel recreatieverkeer, onder andere in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het aantal bermbranden dat heeft plaatsgevonden, heeft niet geholpen.

De filezwaarte ligt in de eerste drie kwartalen van 2018 maar liefst 20 procent hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Met name op de trajecten A27 Utrecht-Breda, A4 Amsterdam-Rotterdam, A58 Breda-Eindhoven en A15 Rotterdam-Gorinchem was het filerijden. Wie nu al last heeft van de filegekte, kan zijn borst wel natmaken. Dit nieuwe kwartaal wordt volgens de ANWB de drukste van het jaar....