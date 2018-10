Regen en veel ongelukken Filerecord voor dit jaar een feit

Hij zat er al aan te komen en is nu dan echt gevestigd: het filerecord voor dit jaar is verbroken. In totaal stonden we vanmorgen over 970 kilometer stil met de ruitenwissers in het hoogste standje.

Het was dinsdagochtend bar en boos op de Nederlandse wegen. De intrede van de wintertijd, het einde van de herfstvakantie, regen en een groot aantal ongelukken zorgden voor een nieuw record voor 2018. De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat kwam tot een piek van 514 kilometer op de Nederlandse snelwegen. Die piek ligt veel hoger dan verwacht, want gisteren voorspelde de dienst een piek van zo'n 300 kilometer. "We zien een aantal ongelukken in de buurt van Rotterdam die veel invloed hebben op het verkeer: op de A12 bij Gouda, de A4 en de A15. De hele hoek bij Rotterdam is getroffen. Ook was er een ongeval op de A58 bij Ulvenhout, waardoor de weg even helemaal dicht moest", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De ANWB, die ook vertragingen meetelt op provinciale wegen, meldde 970 kilometer. Niet eerder dit jaar stond er zoveel kilometer file, aldus een woordvoerder. Het vorige record voor dit jaar werd op 22 mei gevestigd. Door regen en ongelukken stonden we 955 kilometer in de file. De langste file ooit in Nederland werd op 25 november 2005 gemeten. Op de A2 tussen Amsterdam en Eindhoven stond er 92 kilometer file door sneeuwval. De drukste avondspits ooit was volgens de ANWB op 31 oktober 2017. In totaal stond 1.016 kilometer aan stilstaand verkeer. De laatste fileloze dag was op 30 december 2007.

Voor vanavond wordt wederom een zwarte spits verwacht. "We voorzien één van de drukste avonden van het jaar tot nu toe", aldus Rijkswaterstaat. Zou het record dan voor de tweede keer op één dag worden verbroken?